Hotel de Korenbeurs overgenomen door Fletcher Group; personeel gaat mee

Het echtpaar heeft dinsdagavond eerst alle medewerkers ingelicht en daarna een bericht op social media geplaatst voor vrienden en vaste gasten. Fletcher neemt het hotel per 1 november over met behoud van alle werknemers.

Verrassing

De belangstelling voor het goedlopende hotel met zo'n 50 medewerkers was het laatste jaar groot. ,,In april zijn we benaderd door Fletcher met de mededeling dat ze interesse hadden in overname van De Korenbeurs. Dit kwam voor ons als een complete verrassing.’’

De Van der Mades - allebei half in de vijftig - noemen het een onverwachte trein, die voorbij komt. ,,Na 35 prachtige, enerverende jaren, jaren van hard werken, bouwen, genieten en dankbaarheid hebben we na veel overwegingen besloten deze trein te nemen. Het is een mooi moment voor een volgende fase in ons leven, nu zijn we nog jong en energiek.’’