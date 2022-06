Huijbregts moet impasse formatie Geertruidenberg doorbreken

Gezocht: provincie-ambtenaren die achter de bar willen staan: ‘Of sla een arm om iemand heen’

OOSTERHOUT - Geen wanhopige oproep, maar een oprechte Oosterhoutse hartenkreet: welke voor de provincie of landelijk werkende ambtenaar wil bijspringen in de crisis-noodopvang? ‘Een bardienst in een opvang draaien, of wat voor taak dan ook.’

10 juni