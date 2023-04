Huis in Oosterhout gesloten na vondst hennepkwekerij

Met stoelen en pannen gooien, man zette Den Hey-Acker op stelten: ‘Een geweldsex­plo­sie’

BREDA - Een bank in brand, het keukenblok in puin en een medewerker die angstig het berghok in vlucht. Het was bij jeugdgevangenis Den Hey-Acker ‘een ravage’ op 14 mei 2020. A.T. (22) verscheen daarvoor woensdag bij het gerechtshof Den Bosch. ,,Hij heeft op een verschrikkelijke manier huisgehouden.” Tegen T. werd 170 dagen cel geëist.