Hup, vanaf de kerktoren naar beneden: ‘Verschrikkelijk, ik vond het doodeng’

OOSTERHOUT - 35 meter blijkt hoog. Heel hoog. De eerste tien deelnemers kijken ietwat bedremmeld naar de horizon, naar het verreikende uitzicht. En naar beneden, wat nog veel meer indruk maakt. Want daar gaan ze straks heen. Abseilend van de Sint-Jansbasiliek in Oosterhout.

Familie, vrienden en andere geïnteresseerden hebben zich al op het Basiliekplein verzameld. Vrijdagavond was de eerste avond van vier vrijdagen: abseilend van de Sint-Jansbasiliek in Oosterhout. Het evenement bleek populair en was binnen een mum van tijd volledig uitverkocht.

Thijs Leenen is hier met zijn zoon Sam (10). Bij die laatste beginnen de zenuwen nu toch wel te komen. ,,De Baron in de Efteling is 37 meter hoog, maar dit voelt toch anders”, zegt Sam. Daar zit je stevig vast, in een achtbaan. Hier ga je zelfstandig naar beneden.

Ultieme angstmoment

Als de eerste deelnemer Gwenda de spits afbijt, kijkt de hele groep met zichtbare angst naar haar handelingen. Ze moet de balustrade over. Logisch, maar wel het ultieme angstmoment. Dan gaat Gwenda omlaag, tot het touw gespannen staat. ,,Goed opletten, Sam”, klinkt Thijs toch ook ietsjes nerveus. ,,Vooral voor hem ben ik nerveus”, zegt hij.

Quote Verschrik­ke­lijk. Ik vond het doodeng. M’n touw zat verkeerd, ik werd er superner­veus van Jayden, deelnemer

Vijfde in de rij is straks Danielle, die ietsjes wit wegtrekt. Er is al ietsjes vertraging; tien deelnemers per uur wordt een uitdaging. Vanaf beneden wordt het plan van aanpak ietsjes verduidelijkt: de volgende tien worden al aangekleed, om een inhaalslag te maken.

,,Niet opjagen, vriend!”, roept Danielle cynisch. Geen haast. Een van de deelnemers zegt dat de hoogte toch wel went. Dat ze zich wat relaxter voelt. Dat erkent iedereen, of, geloofwaardiger, dat probeert iedereen zichzelf ook voor te houden. Nummer vier is jongeling Jayden. Hij is muisstil. Hoe het gaat? Goed, klinkt het onzeker. Stiknerveus, hoort de goede verstaander.

Binnensmonds vloeken

Beneden staat zijn moeder, de telefoon in de aanslag. Jayden klimt de balustrade over. En hangt. En nu? Tot haar verbijstering moet Jayden terug, om enkele minuten later wederom die balustrade over te klimmen. ,,Wat gebeurt er? Dit vind ik doodeng”, vloekt moeder binnensmonds.

Dan gaat hij. Stapje voor stapje. Traag. Over de muren van de Sint-Jansbalisliek. Eenmaal beneden is de opluchting van zijn gezicht te lezen. ,,Verschrikkelijk. Ik vond het doodeng”, geeft hij toe. Het huilen staat ‘m nader dan het lachen. ,,M’n touw zat verkeerd, ik werd er supernerveus van.” Van zijn familie krijgt hij een hartelijk applaus, van zijn moeder krijgt hij een dikke knuffel. ,,Ik ben trots op je.”

Het evenement is populair, zag ook Susanne Ligthart van de VVV. Nog eens zestig mensen schreven zich in voor een wachtlijst. Of het jaarlijks terugkeert, kan ze nog niet zeggen. ,,Het blijkt zeker gewild te zijn, dus misschien. Tegelijkertijd moet het vooral ook heel bijzonder blijven en dus misschien wel uniek.”

