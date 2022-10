In actie voor zonnepanelen op Albanees kinderopvanghuis; Ruud Boelaars weet al 27 jaar van wanten

Oosterhout wil meer elektri­sche deelauto’s: peilt interesse onder inwoners

OOSTERHOUT - De twee elektrische deelauto’s in Slotjes-Midden in Oosterhout zijn een succes. Daarom gaat de gemeente een peiling doen onder bewoners of er meer interesse is in de deelauto. Dat doet ze samen met OnzeAuto, een nieuw platform voor het delen van elektrische auto’s.

21 oktober