In de gemeente Oosterhout wordt er jaarlijks 596 kilo afval geproduceerd

Verhitte discussie ten spijt: Spoorzone Rijen krijgt alleen tunnel voor fietsers en voetgan­gers

RIJEN - De tunnel in de nieuwe spoorzone in Rijen wordt alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De gemeenteraad is akkoord met de voortzetting van het project, waarbij gemeente Gilze en Rijen 25,7 procent van de 63 miljoen euro voor haar rekening neemt.