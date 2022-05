In deze Dongense hobbykamer vind je een mega-miniatuurstad

Mega-miniatuurstad

Dirks’ hobbykamer is geïntegreerd in de benedenverdieping van zijn bloemenwinkel aan de Tramstraat. Passanten kunnen zich via de etalageruit vergapen aan de mega-miniatuurstad. ,,We wonen boven de winkel”, vertelt de bloemist. ,,De eerste stad die ik samen met Robin bouwde, stond in een kamer boven.”