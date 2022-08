Ingeklemd tussen spoor en snelweg heeft de familie Van Gool goed kunnen aarden in Dorst

In 1929 krijgt Maria Elisabeth van Gool-Bruers een meisje. Blijdschap slaat in het Goirlese gezin om in peilloos verdriet als z snel na de geboorte het leven laat. Weduwnaar Wilhelmus van Gool blijft achter met acht koters. Die in je eentje opvoeden is schier onmogelijk. Zijn broer Frans en diens vrouw verlichten de last een beetje: de 14-jarige Frans komt op de boerderij in Dorst wonen.