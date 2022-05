Jaarmarkt Den Hout is nu een heus festival: ‘Hier is zoveel meer te doen’

Verwijten vliegen over en weer bij bespreking coalitieak­koord Dongen

DONGEN - De installatie van de wethouders in Dongen en de vaststelling van het coalitieakkoord had een feestelijke avond kunnen zijn. Het werd een langgerekte vergadering, die eindigde in een onvriendelijke sfeer waarin verwijten over en weer vlogen.

21 mei