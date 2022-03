Jarenlange celstraf geëist voor woningoverval Made: ‘Geld! Anders schieten we je man door zijn knieën’

Duurzame deal helpt kaasmaker aan fruitbomen, schapen aan schaduw en verrijkt het landschap

GILZE - Waarom zou je als circulair keukenbouwer bomen laten planten in Costa Rica als het ook in Nederland kan? In dat idee vonden Simon Rombouts van het duurzame Chainable en Ruud Timmermans van kaasmakerij De Schaepsdyck elkaar. En zo stonden ze dinsdag bomen te planten in Gilze.

1 maart