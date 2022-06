Jeugdvoetballers van Bayern, Juventus en AC Milan komen naar TSC, en dan is er nog een wachtlijst

Juventus, AC Milan, FC Bayern München, PSV, Willem II en 35 andere verenigingen nemen deel aan het internationale jeugdtoernooi op de velden van voetbalclub TSC. Aan het tweedaagse JO13-toernooi nemen prof- en amateurclubs deel.

Elk team speelt negen wedstrijden verdeeld over twee dagen. De wedstrijden, met een duur van 25 minuten, worden gespeeld op een groot veld. De 40 teams zijn verdeeld over acht poules. In de eerste fase zijn de amateur- en profclubs gemixed. Voor beide stromingen is er een beker voor de winnaar.

De organisatie van het toernooi loopt gesmeerd, melden Jelte Burgler, Arno Snoeren en Peter Mous. ,,Officieel is dit ons tweede toernooi”, zegt Burgler. ,,We hebben een wachtlijst met teams die mee willen doen”, vult Snoeren aan. ,,Op de vijf velden van TSC kunnen we maximaal 40 teams kwijt.”

De deelnemers komen uit negen landen: Finland, Zweden, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Luxemburg, Italië en ons land. ,,Wolverhampton Wanderers FC uit Engeland annuleerde zijn deelname, daar reizen ze nog niet vanwege corona.”

Niet alleen voetbalclubs staan in de rij voor het toernooi, ook scouts van betaald voetbalorganisaties en Nike melden zich aan. ,,We zijn veel bekender dan we zelf denken”, meent Burgler.

Zo’n 800 voetballers en begeleiding bevolken het TSC sportpark komend weekend. Ze overnachten in de directe omgeving. Op de plek van de oude kantine komt een horecaplein. Meer info: tsc-international-tournament.nl.