Jong ondernemerschap met Veerse veiling: ‘School is meer dan alleen rekenen en taal’

interview Gerrit van Dongen al is 60 (!) jaar instruc­teur, maar rijles geven aan mensen met een beperking is pas ‘écht magisch’

MADE - Al voordat een cursist de straat uitrijdt, kan hij zien of er aanleg is of niet. Maar rijles geven is bovenal mensenwerk en daarom doet Gerrit van Dongen (78) uit Made het al maar liefst zestig jaar met veel plezier. ‘In het aangepaste werk ligt mijn hart’.

29 maart