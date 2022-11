Jongste burgemeester (31) volslagen onbekend in Drimmelen: ‘Hij heeft goede ideeën’

Jong, energiek en vol fris en nieuw elan, zo omschrijven de meeste politici hun aanstaande burgervader die als hij op 21 december wordt geïnstalleerd de jongste burgemeester van Nederland zal zijn.

Scholtze, die ongeveer tien jaar raadslid voor de VVD was in de voormalige gemeente Haaren, is in West-Brabant een volslagen onbekende. ,,Ja, ik weet er weinig van, weet niets over zijn achtergrond”, moet Harry Bakker van de gelijknamige Lijst eerlijk bekennen. ,,Maar het is een goede keuze en het zal een hele verandering worden ten opzichte van Gert de Kok die het de afgelopen achttien jaar goed heeft gedaan als burgemeester.”

Energieke jonge vent

De Kok staat te boek als introvert, bedachtzaam en hij houdt zich graag op de achtergrond. De extroverte Scholtze lijkt in veel opzichten zijn volstrekte tegenpool. ,,Het is een hele andere persoonlijkheid", geeft voorzitter Hanneke de Bruijne-Quirijnen (PvdA) van de vertrouwenscommissie grif toe. ,,Een hele energieke jonge vent. Ondanks dat hij jong is hebben we er alle vertrouwen in dat hij een hele snelle leercurve zal doormaken.”

Volgens fractieleider Roxanne Pruijsers-Heijmans van Groen Drimmelen wordt het hoog tijd dat de gemeente Drimmelen eens flink wordt opgeschud. ,,De Kok is een hele fijne, goede burgemeester maar na achttien jaar wordt alles vanzelfsprekend. Het is hoog tijd voor vernieuwing.”

Quote Zijn geringe politieke ervaring wil niets zeggen. Dat is echt een non-argument Roxanne Pruijsers-Heijmans, Groen Drimmelen

Ze ziet in Scholtze de ideale man om dat te doen. Ze vindt dat zijn geringe politieke en bestuurlijke ervaring niets zegt over zijn bekwaamheid om het burgemeestersambt te vervullen. ,,Dat wil niets zeggen. Dat is echt een non-argument. Hij is jong, energiek en heeft goede ideeën over hoe inwoners te betrekken bij de besluitvorming.”

Lid van de vertrouwenscommissie Ad Buijs (CAB) is het daar roerend mee eens. ,,Hij heeft goede ideeën over hoe de wereld in elkaar steekt. Ik vind het hoog tijd het bed op te schudden. Met alle respect voor De Kok, maar na achttien jaar is het wel tijd voor nieuw elan.”

Gespreid bedje

Tim Simons (VVD) kan zich prima in die woorden vinden, maar hij benadrukt wel dat Scholtze door De Kok in een ‘gespreid bedje’ terechtkomt. ,,De Kok heeft gedaan waarvoor hij werd aangesteld. Hij heeft rust gebracht, de gemeente is financieel op orde en er is een fijne bestuurscultuur. Dat is absoluut mede te danken aan Gert.” Simons is erg enthousiast over Scholtze, maar dat de aankomend burgermeester van VVD-huize is speelt daarbij volgens hem geen enkele rol. ,,Al had er GroenLinks achter zijn naam gestaan, dan had dat voor mij niets uitgemaakt. Hij is de beste kandidaat.”