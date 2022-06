Jubileummarkt Groei en Bloei met stands, tuinboeken en een insectenthotel in Oosterhout

Raad Gilze en Rijen zoekt het hogerop in verwoede poging school Hulten te behouden

RIJEN - De basisschool en kinderopvang in Hulten mogen niet dicht. De gemeenteraad van Gilze en Rijen vraagt de raad van toezicht (rvt) van scholenkoepel Nuwelijn dreigende sluiting te torpederen in een overleg met schoolbestuurder Mayke van Krevel. Ook wil de raad zo snel mogelijk een gesprek met de rvt over de kwestie.

3 juni