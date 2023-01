Jules Brandt (11) is Prins Kaaike XVIII

Corry (73) tovert zerken onder het zand vandaan op ‘vergeten’ kerkhof: ‘Met die ledlampjes liggen ze er weer gezellig bij’

RAAMSDONK - Scheefgezakte en overwoekerde graven. Zerken die zij onder het zand vandaan moet graven. ,,Hier is al twintig jaar niet naar omgekeken”, zegt Corry Evers over de middeleeuwse begraafplaats achter de Lambertuskerk in Raamsdonk.

13 januari