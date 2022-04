Kaarsen recyclen op duurzame braderie: ‘Belangrijk een bewuste leefwijze mee te geven aan mijn zoontje’

En wie later terug wil zien wat de duurzame dromen en intenties van dit moment zijn, kan een briefje of voorwerp in de tijdcapsule van Louis Dietvorst stoppen. ,,Deze komt op het gemeentehuis te staan en die maken we over een jaar weer open om te kijken wat er speelt en uit is gekomen.”



Voor kinderen ook genoeg ‘natuurlijk' vermaak: zij zijn immers de toekomst. Ze kunnen insectenhotels en zaadbollen maken of over het blote voetenpad lopen.



Bezoekers Yvonne van Alphen en haar zoontje Sam genieten van alles wat er te doen is. ,,Het is leuk en gezellig. Ik ben zelf van de natuurlijke producten en vind het ook belangrijk om een bewuste leefwijze mee te geven aan mijn zoontje”, zegt Van Alphen.