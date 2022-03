Kandidatenlijsten in gemeente Geertruidenberg dit weekend alsnog bezorgd

analyse Politiek Gilze en Rijen al vier jaar onder hoogspan­ning

RIJEN - De afgelopen vier jaar was het politiek spitsroeden lopen langs de vele bestuurlijke en persoonlijke obstakels in Gilze en Rijen. Twee coalities, twee wethouders die tussentijds vertrekken, twee partijen erbij, een nieuwe burgemeester, eindeloze vergaderingen. En toch is er veel bereikt. De coalitie is zelf erg tevreden.

