Kantoorpand wordt onderkomen voor 100 arbeidsmigranten, en Oosterhout blijft zoeken

Podium op de Markt, gevelgroen in de Klappeij­straat: ambities genoeg in Oosterhout, ook in deze onzekere tijd

OOSTERHOUT - Nog meer flaneren en verpozen. Van place to buy naar place to meet. Zie hier de missie van centrummanager Eric Duffhuis (60): de binnenstad van Oosterhout laten stralen. De stad is onderweg met een nieuwe campagne. Maar de toekomst is ook ongewis. ,,Wat komt er nog op ons af?”

28 oktober