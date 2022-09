Kempenhaeghe in Oosterhout mag nog eens vijf jaar hoogwaardig slaaponderzoek blijven uitvoeren

Groen licht voor aanleg Zonnepark Dorst: ruimte op het elektrici­teits­net dankzij foefje met batterij

OOSTERHOUT - Er was even stress, maar nu is er groen licht: Zonnepark Dorst kan na aanleg worden aangesloten op het overvolle stroomnet. Er is ruimte en dus heeft initiatiefnemer Groendus de vergunning aangevraagd voor 24.000 panelen.

13 september