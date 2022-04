Klemmen voor muskusratten in Dongen verdwenen: ‘Kan gevaarlijk zijn’

Er worden fors minder muskusrat­ten gevangen en dat is goed nieuws voor onze dijken

Het aantal gevangen muskusratten is in deze omgeving in drie jaar tijd gehalveerd. Goed nieuws, zegt Lotte Kaatee van Waterschap Rivierenland. ,,Het aantal daalt al jaren dankzij onze inzet en aanpak.’’

26 januari