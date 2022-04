Koningsdag begint hier en daar met trompetgeschal, daarna barst het feest los

Binnenkijken bij... Het liefst vertoeven Edgar en Wanda in hun leefkeuken: een fijne plek om te koken en te borrelen

Wanneer Edgar of Wanda van Stokkom aan het koken zijn, kijken ze via een groot raam uit op de tuin in Japanse stijl aan de voorzijde van het huis. Gezeten aan de keukentafel hebben ze via de openslaande tuindeuren direct zicht op de gezellige bloemrijke achtertuin. Het is niet vreemd dat de leefkeuken hun favoriete plek in huis is.

20 april