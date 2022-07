Koninklijke onderscheiding voor ‘organisatorische duizendpoot’ Carlo van Engelen

Van Engelen, die ruim dertig jaar uitbater was van Café ‘t Engeltje, is een ‘organisatorische duizendpoot’. In Molenschot was hij betrokken bij onder meer carnaval, kermis, de Annafeesten, verschillende muziekactiviteiten, kletsproatavonden, Serious Request en de traditionele nieuwjaarsduik. Ook was hij bestuurslid van Stichting Toerisme de Baronie. Daar was hij initiatiefnemer van de werkgroep ’ondernemers verbinden’.