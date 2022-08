Kopers vieren start nieuwbouw in Slotjes-Midden met begraven kistje met gelukswensen

met video Fatale ontknoping in Oosterhout na angstaanja­gen­de stalking: 8 jaar cel geëist voor dodelijke aanrijding

BREDA - Ze hadden elkaar nooit in levende lijve gezien, de 35-jarige Zwaluwnaar en Marco van den B. (nu 27) uit Raamsdonksveer. Tot die zaterdag in oktober 2021. En toen: één fatale confrontatie en meerdere verwoeste levens. ‘Dit is tragisch.’

26 juli