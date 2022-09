Kopzorgen om ‘slingende’ witte klinkers in Hoofdstraat ’s Gravenmoer

’S-GRAVENMOER - De witte klinkers die in de Hoofdstraat in ’s Gravenmoer als fietssuggestiestroken zijn gelegd, lopen niet in een rechte lijn. Reden voor de inwoners om aan de bel te trekken bij de gemeente.

„We hebben al vrij snel nadat de klinkers tussen de Wilhelminalaan en Klein-Dongen gelegd waren foto’s gemaakt en naar de gemeente gestuurd”, zegt Tonny Dijck, voorzitter van de Dorpsraad van ’s Gravenmoer.

Witte klinkers geven aan waar auto’s op het deel van de weg komen, dat gereserveerd is voor fietsers. Als een auto over die lijn gaat, is dat hoorbaar voor de chauffeur. Die klinkers vormen echter geen strakke, rechte lijn, maar slingeren alsof ze niet helemaal vast ter been zijn.

Quote De kop is eraf, nu is het zaak door te pakken Tonny Dijck, Voorzitter dorpsraad ’s Gravenmoer

Kleurverschil

„De gemeente heeft uitgelegd hoe dat komt”, aldus Dijck. „Het is een natuurlijk product en dat levert maatverschillen op tussen de klinkers. Een paar millimeter verschil tussen opeenvolgende stenen kan betekenen dat ze al gauw buiten de lijn vallen. We hebben een aantal oplossingen geopperd. Ze helemaal weglaten is niet verstandig, omdat er onvoldoende contrast is in het kleurverschil van de fietsstroken met de rest van de bestrating. Een geschilderde witte lijn is niet slijtvast.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Scheve klinkers in de Hoofdstraat. © BN DeStem

Oplossing

De oplossing bleek eenvoudig. De witte klinkers worden verder van elkaar gelegd, waardoor de afwijking van de rechte lijn minder in het oog springt. De uitvoering wordt hierdoor niet vertraagd. Dijck: „We zijn in ieder geval blij dat er iets aan de straten in ’s Gravenmoer gebeurt. Eigenlijk zou de opknapbeurt al in 2018 beginnen. De kop is eraf. Nu is het zaak door te pakken. Het zou mooi zijn als de Vaartweg als volgende aan de beurt is. Die is in slechte staat.”

Wanneer de Hoofdstraat klaar is, zal de Vaartweg inderdaad als eerste opgeknapt worden, laat de gemeente Dongen weten. Voorbereidingen voor de herinrichting worden volgend jaar gemaakt.