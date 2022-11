Kruising Burg. Materlaan-Bredaseweg in Oosterhout krijgt ook ‘slimme stoplichten’

Gemeentebe­lan­gen al 60 jaar in de haarvaten van de Oosterhout­se samenle­ving

OOSTERHOUT - Gemeentebelangen blaast deze vrijdag 60 kaarsjes uit. De lokale partij is al zes decennia prominent aanwezig in de Oosterhoutse politieke arena en ook anno 2022 de grootste raadsfractie. ,,Wij zitten in de haarvaten van de Oosterhoutse samenleving.”

17 november