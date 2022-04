Kunstroute Geertruidenberg in watertoren en Lambertuskerk

GEERTRUIDENBERG - Niet in Geertruidenberg maar in Raamsdonk en Raamsdonksveer zijn de locaties gevonden voor de kunstroute Geertruidenberg anno 2022.

Op zaterdag en zondag 14 en 15 mei zijn de werken van 25 kunstenaars te bewonderen in de Lambertuskerk te Raamsdonk en in de watertoren in Raamsdonksveer.

Prachtige locaties overigens, vindt kunstenaar Helma Arendse die aan alle 14 edities van de kunstroute heeft deelgenomen, waarvan de laatste in 2020. Arendse: ,,Met de watertoren beschikken we we over een hele ruimtelijke locaties, met veel licht en parkeerplaatsen. Bovendien staat de toren precies tussen de drie kernen van Geertruidenberg in.”

Schattelijn

In de afgelopen twee corona-jaren is er zoveel gebeurd dat de vertrouwde locaties niet meer voorhanden waren. Arendse: ,,De Schattelijn is verkocht en hetzelfde geldt voor het oude stadhuis. En in de Geertruidskerk was er ook geen plek vanwege een tentoonstelling. Maar ik denk dat we met de watertoren en de Lambertuskerk goede alternatieven hebben gevonden.”

De kunstwerken van de 25 deelnemers zijn in dat weekend te bewonderen van 11.00 tot 17.00 uur.