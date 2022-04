Kurenpolder redt Koningsdag in Hank: ‘We zien dat in het dorp vrijwel niets gedaan wordt’

,,Iedereen is op 27 april welkom om bij ons Koningsdag te vieren”, zegt Chris Gommers, eigenaar van de Kurenpolder. ,,We organiseren elk jaar op deze dag activiteiten voor onze gasten. Dat hebben we dit jaar wat uitgebreid, omdat we zien dat er in het dorp vrijwel niets gedaan wordt. Het park is deze dag gratis toegankelijk, zodat iedereen bij ons Koningsdag kan komen vieren.”

In het dorp is onduidelijkheid ontstaan over Koningsdag. Op sociale media vragen inwoners zich al weken af of er nog iets georganiseerd gaat worden en door wie. Het Oranjecomité is immers in 2019 gestopt met het organiseren van de festiviteiten, omdat de stichting geen nieuwe bestuursleden kon vinden.

Te weinig vrijwilligers

Activiteitencentrum De Vlinder meldde zich toen als nieuwe organisator van Koningsdag. Zij geven echter aan dat het dit jaar niet gaat lukken. ,,We hebben geen vergunning gekregen en het was erg kort dag om iets te regelen. Ook zijn er te weinig vrijwilligers.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente Altena heeft De Vlinder geen vergunning aangevraagd. De gemeente zegt weinig te kunnen betekenen voor de Hankse Koningsdag. ,,Het organiseren van activiteiten is geen taak van de gemeente, maar we ondersteunen dat wel zoveel mogelijk.”

Kindervrijmarkt

Zo blijft het na twee stille coronajaren waarschijnlijk ook deze Koningsdag rustig in het dorp. Op de Kurenpolder barst echter om 10.00 uur het feest los. Dan kan er geknutseld worden in de recreatiezaal. Van 11.00 tot 15.00 uur is er een kindervrijmarkt. Ook zijn er oud-Hollandse spelletjes en een speurtocht. 's Avonds is er een kinderdisco en familiebingo.

Wie wil deelnemen aan de vrijmarkt op de Kurenpolder wordt gevraagd zich aan te melden via recreatie@kurenpolder.nl. Aanmelden voor de andere activiteiten is niet nodig.