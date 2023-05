Kwart van Oosterhoutse bedrijven kan onvoldoende personeel vinden

Een ijsje is duurder, maar nog steeds populair: ‘Wij verkopen een glimlach en dat is toch goud waard?’

BREDA - Nu het mooie voorjaarsweer eindelijk doorbreekt, is niets lekkerder dan tussendoor van een ijsje te smikkelen. Alleen is dat ijsje in veel gevallen duurder geworden. ,,Maar mensen gaan er nog geen ijs minder om eten.”