Laatste sprankje hoop vervaagt bij TSC: ‘Ranglijst speelde eigenlijk allang geen rol meer’

Manegehou­der uit Waspik verdacht van aanranding: eis 100 uur taakstraf

WASPIK - Een man uit Waspik wordt ervan verdacht een jonge vrouw te hebben aangerand in een manege in Waspik. Mogelijk was zij niet het enige slachtoffer. De verdachte zelf beweert dat het één groot complot tegen hem is.