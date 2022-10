Lage Zwaluwe krijgt asielboot voor 140 Oekraïense vluchtelingen, inwoners zijn verrast

Ook De Leuthap­pers heeft nu een plekje in de Veerse ‘Walk of Fame’

RAAMSDONKSVEER - Carnavalsvereniging De Leuthappers heeft een plekje gekregen in de Veerse ‘Walk of Fame’ bij de kiosk op het Heereplein. De ster werd zaterdagochtend onthuld door Prins Jacobus de 26ste en inwoner Coen van Wanrooij die de Leuthappers had voorgedragen.

8 oktober