Lage Zwaluwe viert 5 dagen Koningsdag

LAGE ZWALUWE - Met een ‘behoorlijk programma’ en vijf dagen lang een feesttent op het terrein van VV Zwaluwe, wordt Koningsdag extra goed gevierd in Lage Zwaluwe. Van dinsdag 26 tot en met zaterdag 30 april staat het in het dorp bol van de activiteiten voor jong en oud.

En dat is toch wel de hernieuwing van een oude traditie te noemen. ,,Het is weer een beetje Koningsdag als vroeger in Lage Zwaluwe, maar dan in een nieuw, fris jasje. Dertig jaar geleden stond er een hele grote tent op het terrein van VV Zwaluwe. Dat is in de loop der jaren een stuk minder geworden. We hadden best lang de Havenfeesten rond deze tijd, maar nu dit al een aantal jaar niet meer plaatsvindt, leek het ons leuk om weer iets groots te organiseren”, zegt mede-organisator Wilfried Bossers.

En dus is er naast heel wat activiteiten op Koningsdag zelf -zoals versierde fietsen, ontvangst van de gedecoreerden een stormbaan, bubble voetbal en een 10-kamp- ook de rest van de week genoeg te doen in en rondom de tent. Met als eindknaller de Feestavond op zaterdagavond, ter ere van VV Zwaluwe dat vorig jaar 75 jaar bestond. Een jubileum dat door corona toen niet fysiek gevierd kon worden.

Écht iets neerzetten

De andere aanpak van Koningsdag in het dorp staat al sinds 2020 op de planning. Toen bestond het initiatief om vanuit verschillende organisaties de handen ineen te slaan en ‘écht iets voor het dorp neer te zetten’. Corona zette uiteindelijk een streep door het hele programma.

,,We organiseren de Zwaluwse Koningsdagen in samenwerking met VV Zwaluwe, Stichting Zwaluwe en de Zwaluwse Jeugd Activiteiten. We zijn er met een man of tien al lang mee bezig en nu gaat het eindelijk ook fysiek gebeuren. Online was ook wel leuk, dit is toch een stuk anders”, zegt Bossers.

Quote We zijn heel benieuwd hoe het gaat lopen en hopen op mooie reacties vanuit de gemeen­schap

De organisatoren hopen hiermee in het voorjaar een mooie tegenhanger van het Zwaluws Zomer Festijn in het najaar te kunnen organiseren. ,,Het idee is om op Lage Zwaluwe twee festiviteiten per jaar te hebben om de bevolking bij elkaar te krijgen.”

Met de vele vrijwilligers die zich hebben aangemeld, behoorlijk wat sponsoren en een cheque van Samen aan de Slag vanuit de gemeente willen de organisatoren iets moois organiseren. ,,We zijn heel benieuwd hoe het gaat lopen en hopen op mooie reacties vanuit de gemeenschap. Het is natuurlijk een tijdje geleden en ook wel afhankelijk van het weer, maar we hebben er veel zin in.”