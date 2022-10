Lage Zwaluwe ziet plek cruiseschip voor Oekraïners niet zitten: ‘144 mensen kijken straks zo je woning in’

Scholenkoe­pel Delta ziet geen oplossing in duurzaam­heids­le­ning, advies: ‘Niet doen’

OOSTERHOUT - Het klinkt mooi, een duurzaamheidslening voor isolatie en zonnepalen in schoolgebouwen. Maar Delta Onderwijs in Oosterhout ziet er geen oplossing in. Een lening moet terugbetaald worden. En wat is het rendement van een investering in sterk verouderde schoolgebouwen? Verdient die zich terug? De stichting adviseert: ‘Niet doen.’

18 oktober