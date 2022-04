Lampjes, borden, markeringen en drempels, maar nóg krijgen fietsers zelden voorrang in Terheijden

Sinds de aanleg in 2015 krijgt de gemeente meldingen over riskante situaties en ongevallen op de oversteekplaats voor fietsers aan de Bredaseweg. “We gaan de fietsoversteek van de Bredaseweg in Terheijden daarom opnieuw bekijken”, zegt wethouder Jan-Willem Stoop. ,,We hebben hiervoor al advies opgevraagd van de Fietsersbond en willen nog met de inwoners in gesprek om te kijken naar de beste oplossing voor die locatie.”