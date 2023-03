Lang wachten op woning, maar dan heb je ook wat in de Pieter Vreedestraat: ‘Dit is een miljonairslocatie’

Zaterdag 4D Feest bij SCO na winst in wedstrijd van de waarheid, maar: ‘De strijd is nog lang niet gestreden’

De spelers van SCO vierden feest op het veld en daarna uitbundig in de kleedkamer na de 3-2 winst in de topper tegen RFC. Maar de kampioensvlag kan nog niet uit. Trainer Maikel Cohen: ,,We hebben nu twee punten voorsprong op RFC, maar moeten de resterende wedstrijden scherp blijven. De strijd om het kampioenschap is nog lang niet gestreden.’’