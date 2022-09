Langs de Kwiekroute kunnen Oosterhouters werken aan hun balans, kracht en uithoudingsvermogen

De Kwiek beweegroute door Oosterheide, met het start- en eindpunt bij Activiteitencentrum De Bunthoef is 1,7 kilometer lang. Oranje met witte pijlen op de stoeptegels leidden de lopers door de Componisten- en de Natuurkundigenbuurt.

Onderweg biedt de route zestien oefeningen gericht op het trainen van je balans, kracht en uithoudingsvermogen. De instructies staan op één stoeptegel. Om alle spieren aan te spreken maakt de beweegroute gebruik van straatmeubilair zoals lantaarnpalen en bankjes.

Minder mobiel

De kwiekroute is ook toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn. Zo draagt de route ook bij aan verbinding in de wijk. ,,Voor kinderen is het een speurtocht. Ze rennen van tegel naar tegel”, weet Marieke van Bavel van MOOVE. Ze spreekt uit haar ervaring met de al eerder geopende kwiekroutes in de Vlindervallei en Dorst. ,,Oosterheide is de laatste, want de aanleg van alledrie de routes kostte zo’n 35.000 tot 40.000 euro.”

Volledig scherm Wethouder Willen-Jan van der Zanden bij de opening van Kwiekroute in Oosterheide. © Pix4Profs / Joris Knapen

Oosterhouter Peter Brons nam met zijn idee voor de eerste route door de Vlindervallei het initiatief. Hij is trots dat er nu drie in de gemeente zijn, ook al ziet hij in het centrum met het park ook een goede mogelijkheid.

Tot in detail

,,Er zijn bijna zeventig routes verspreid over heel Nederland”, vertelt ontwerper Manuel Wijffels. Hij bedacht tien jaar geleden het concept. Hij ontwerpt elke route in samenwerking met de lokale instanties. ,,Het is uitwerken tot in detail om het geheel goed volg- en uitvoerbaar te krijgen.” In het ontwerp van de route door Oosterheide stak Wijffels zo’n zestig tot tachtig uur.

Volledig scherm Twee Oosterhoutse dames gaan de route van de Kwiekroute in Oosterheide volgen. © Pix4Profs / Joris Knapen