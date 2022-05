Leerlingen Cambreur maken kunstwerk voor vrede in Oekraïne: ‘Je zou het aan die mensen willen geven’

DONGEN - Leerlingen van het Cambreur College in Dongen hebben een kunstwerk gemaakt voor vrede in Oekraïne. Het is de bedoeling dat het een paar dagen voor het gebouw van het VMBO blijft staan. Een deel wordt daarna verspreid over de school.

„Ik hoop dat het schilderij het een paar dagen uithoudt”, zegt Peter Nuijten, leraar Beeldende Vorming aan het VMBO van het Cambreur College. „Het is gemaakt van karton, dus er moet niet al te veel regen vallen. Het kan wel iets hebben omdat het beschilderd is met acrylverf. Maar het moet niet te hard regenen de komende dagen.”

Leerlingen van de eerste en tweede klas van het VMBO hebben drie weken gewerkt aan een kunstwerk dat sinds dinsdag voor het schoolgebouw staat. In het midden een schilderij van narcissen. Daar omheen een groot aantal vlinders op steeltjes. Alles uitgevoerd in de kleuren van Oekraïne, geel en blauw.

Symbool voor de vrede

„Het idee is kort na het begin van de oorlog in Oekraïne ontstaan”, aldus Nuijten. „De jeugd was ermee bezig, omdat oorlog ineens heel dichtbij kwam. We hebben samen het leed besproken dat de strijd teweeg bracht. Daar wilden ze iets tegenover stellen. De vlinders zijn met hun kwetsbaarheid symbool voor de vrede. Die gaan straks naar binnen.”

Het kunstwerk zou er eigenlijk iets anders uitzien, beschrijft de docent: ,,We hadden voor het schilderij eigenlijk zonnebloemen willen nemen, de nationale bloem van Oekraïne. Maar toen we aan het kunstwerk begonnen, stonden de narcissen net in bloei. Die hebben we gefotografeerd en als model gebruikt.”

Quote Ik heb de beelden op het nieuws gezien. De doden en de vluchtelin­gen. De kapotge­scho­ten gebouwen. Het is heel erg Naomi Faes, Leerling VMBO Cambreur College

Naomi Faes (13) uit Rijen kan zich ook helemaal vinden in het idee achter dit werk: „Het is leuk om hieraan gewerkt te hebben. Ik heb de beelden op het nieuws gezien. De doden en de vluchtelingen. De kapotgeschoten gebouwen. Het is heel erg. Je zou het aan die mensen willen geven. Je gunt het ze dat ze hun normale leven weer op kunnen pakken. Dat is hun wel afgenomen.”

Wanhoop van mensen

„Je ziet de wanhoop van de mensen”, vult Dongense Noa Damen (13) aan. „Je leeft met hen mee als je dit maakt. Je voelt verbinding. Dat maakt het fijn om hieraan te werken.”

Peter Nuijten laat zijn leerlingen elk jaar aan een project werken. „We zijn nu al bezig aan een levensgrote Velociraptor. Die moet volgend jaar in het Natuurmuseum in Tilburg komen te staan.”