‘Lekker kliederen moet ook mogen’

Oosterhout heeft geen andere locatie voor Islamiti­sche basis­school: ‘Dit is het beste dat we konden bieden’

OOSTERHOUT - De grote afstand tussen Oosterheide en de beoogde locaties voor de nieuwe Islamitische basisschool in Oosterhout is niet handig, maar deze huisvesting is ‘het beste dat we konden bieden’. Dat zegt wethouder Guus Beenhakker (onderwijs).

29 november