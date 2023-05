Lekker weer in Oosterhout vandaag

Voetbal­club wijkt voor woningen: bewoners Den Hout mogen zelf 28 huizen bouwen

DEN HOUT - Op de locatie van voetbalvereniging Irene ’58 in Den Hout komen in totaal 28 vrijstaande woningen, twee-onder-eenkappers, rijtjeswoningen en patiowoningen. Voor het zover is moet nog wel 200.000 euro extra worden vrijgemaakt.