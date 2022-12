Lesley van Baal is negen jaar na de diagnose eindelijk weer kankervrij: ‘Ik voel mij als herboren’

In het begin was de situatie redelijk onder controle maar eind 2018 groeide de kanker zodanig dat ik chemotherapie moest. Drie maanden later volgde al een tweede chemo. Ondanks de kuren en immunotherapie kwam de kanker telkens terug. Mijn conditie ging hard achteruit en tijdens de kuren moest ik mijn werk als helikopterpiloot neerleggen.

Gelukkig kwam ik in aanmerking voor de CAR-T-celtherapie waarvoor ik een maand in het ziekenhuis in Utrecht heb gelegen. Hierbij worden de T-cellen uit het lichaam gehaald en na behandeling weer teruggeplaatst. Dit was afgelopen maart. Als je zes maanden later schoon bent, dan blijf je dat ook.