Lichaam van hockeyvader Sacco Tange gevonden in Brabants bos

Jaarmarkt Rijen zit nog boordevol mooie tradities

11:53 Een visje hier, een praatje daar en in het café een biertje drinken. De jaarmarkt in Rijen is voor de huidige inwoners en oud-Rijenaars een ware traditie. ,,Dit is voor ons dorp de dag van het jaar waarop we elkaar weer terugzien.''