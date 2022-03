Lintjesregen onder vertrekkende gemeenteraadsleden: ‘Maar daar doe je het niet voor’

OOSTERHOUT - Vertrekkende raadsleden die minimaal 12 jaar in een gemeenteraad hebben gezeten, krijgen traditiegetrouw in Nederland een lintje. Dus ook deze week regent het lintjes bij gemeenten in de regio, wanneer afscheid wordt genomen van de oude raad.

De nieuw gekozen raadslede staan te trappelen om aan de slag te gaan. Dat betekent dat een aantal oudgedienden plaatsmaakt in de raadszalen. Al diegenen die langer dan twaalf jaar actief zijn geweest als raadslid, komen volgens de wet in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding (KO), Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Oosterhout

In de gemeente Oosterhout is dinsdag in De Bussel afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden. Zes ervan hen kwamen in aanmerking voor een gemeentelijke en/of een KO.

Zo mag Cees Noltee (Groen Brabant) zich vanaf nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij was 32 jaar onafgebroken raadslid. Tevens ontving hij voor zijn verdiensten een gouden erespeld van de gemeente Oosterhout.

,,Maar daar doe je het niet voor. Want wat zegt zoiets nu eigenlijk? Het gaat om alles wat je voor elkaar kunt krijgen voor je omgeving, de gemeente en de samenleving”, aldus Noltee (80) als reactie op zijn onderscheidingen.

Gerard Heintjes (VVD) heeft in 2002 al een lintje ontvangen en kreeg van de gemeente Oosterhout eveneens de gouden gemeentespeld. Hij zat ruim twintig jaar in de gemeenteraad.

Jan Peters (VVD) was achttien jaar raadslid en ontving ook de gouden gemeentespeld. Hij heeft aangegeven geen prijs te stellen op een KO.

Tanja Roovers-Huijben (CDA), Anton van Opzeeland (PvdA) en Jan Boers (GroenLinks), allen twaalf jaar raadslid, ontvingen naast hun lintje een zilveren gemeentespeld.

Geertruidenberg

In de gemeente Geertruidenberg zijn dinsdagavond twee vertrekkende raadsleden naar huis gegaan met een KO, Thosha van der Maas (VVD) en Mirjam de Groot (Lijst De Groot). Van der Maas stond zestien jaar in de politieke arena van Geertruidenberg.

De Groot was met 21 jaar het langstzittende gemeenteraadslid. Zij gaf de nieuwkomers tijdens haar afscheidsspeech mee: ,,De raad krijgt nog meer bevoegdheden van het Rijk en daarmee dus nog meer verantwoordelijkheden. (...) Bedenk bij alle keuzes die je in deze arena maakt: ‘Doe ik dit in het belang van onze inwoners, van onze ondernemers of in het belang van onze gemeente.”

Gilze en Rijen

Burgemeester Derk Alssema reikte dinsdagavond de KO uit aan vertrekkend raadslid Hans Rutten (63) uit Rijen. Rutten was hij zestien jaar gemeenteraadslid voor de VVD in de gemeente Gilze en Rijen.

Volledig scherm De vijf vertrekkende raadsleden van de gemeente Dongen die een KO ontvingen maandagavond: Pieter Brooijmans, Koenraad van Eersel, Annemarie van Eenennaam, Andre Vonk en Martin Montens. © Jan Stads / Pix4Profs

Dongen

In Dongen kregen maandagavond vijf vertrekkende raadsleden al een lintje gekregen omdat ze twaalf of meer jaren in de raad gezeten hebben. Dat waren: Annemarie van Eenennaam, Koenraad van Eersel en André Vonk (allen CDA), Martin Montens (PvdA) en Pieter Brooijmans (VVD). Brooijmans was met zestien jaar het langst zittende raadslid van de vijf.

Waspik

Christiaan Kuijten (70) uit Waspik is al in het bezit van een KO. Daarom ontving hij maandag van de gemeente Waalwijk de gemeentelijke erepenning voor zijn grote verdiensten in de raad. De kleurrijke VVD’er zat 25 jaar in de Waalwijkse raad. Daarvoor was Kuijten van 1990 tot 1997 al raadslid in de voormalige gemeente Waspik.