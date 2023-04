Lydia (63) staat mensen bij in hun laatste levensfase: 'Mensen moeten thuis kunnen sterven’

Paaspop Den Hout; een regionaal feestje van het bewonde­rens­waar­di­ge soort

DEN HOUT - ‘I was made for lovin’ you, baby. You were made for lovin’ me’, zingt Dion Noya, de nieuwe frontman van Baby Blue. Het publiek zingt volop mee met de Kiss-klassieker, enorme vlammen stijgen op vanuit het podium. Paaspop Den Hout beleefde een zonnige 27e editie, waarbij alle generaties op hun wenken bediend werden.