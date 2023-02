Maaltijdbezorger gewond door aanrijding in Dorst

Zo gaat de nieuwe sporthal Achter de Tuintjes in Gilze eruit zien

GILZE - De komst van de nieuwe sporthal Achter de Tuintjes in Gilze is weer een stap dichterbij. Het definitief ontwerp is vastgesteld. Het is de bedoeling dat verenigingen en scholen vanaf september 2024 gebruik kunnen maken van de nieuwe sporthal.

