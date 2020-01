Maarten van der Weijden staakt wereldrecordpoging na ruim 18 uur

Wat gaat er om in het hoofd van Maarten van der Weijden tijdens zijn recordpo­ging?

13:22 OOSTERHOUT - Maarten van der Weijden is hard op weg naar een wereldrecord 24 uur zwemmen. De nacht en de ochtend heeft hij overleefd. Om 19.00 uur weten we of zijn poging is geslaagd. Benieuwd naar wat er in zijn hoofd omgaat tijdens het zwemmen?