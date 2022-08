Man (23) mogelijk onder invloed van drugs achter het stuur op A59 bij Den Hout

Openlucht­film in Slotpark: weer eerste grotere evenement van JCI Oosterhout

OOSTERHOUT - In het Slotpark in Oosterhout wordt op 3 september om 21.00 uur de openluchtfilm Licorice Pizza getoond. De film is gratis toegankelijk voor iedereen. De organisatie is in handen van JCI Oosterhout, de vroegere Junior Kamer.

11 augustus