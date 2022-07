Man (30) overleden bij zwaar ongeval: auto botst tegen boom, bestuurder komt onder lijnbus

Passie voor vissen staat centraal op Aquarium Zomerbeurs in Oosterhout: ‘Garnalen zijn fascine­rend’

OOSTERHOUT - De kennis over vissen vloog gisteren over de tafels in het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout. Standhouders en bezoekers van de zomerbeurs van Aquariumvereniging De Siervis deelden hun passie.

