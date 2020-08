Man en vrouw uit Nigeria opgepakt in azc Gilze voor overgieten lesbische vrouw met kokend water

Illegaal pokertoer­nooi opgerold in Oosterhout: deelnemer (35) met auto vol munitie aangehou­den

7 augustus OOSTERHOUT - Een illegaal pokertoernooi in een huis aan de Erik Pinksterblomstraat in Oosterhout is donderdagavond stopgezet door de politie. Een 35-jarige deelnemer uit België is aangehouden, omdat hij met zijn auto vol munitie naar de pokeravond was gekomen.