Man schiet zichzelf per ongeluk in zijn buik tijdens schoonmaken vuurwapen in Raamsdonk

RAAMSDONK - Bij een ongeluk tijdens het schoonmaken van een vuurwapen is woensdagmiddag een man gewond geraakt. Het gaat om iemand met een wapenvergunning. Hij is met een schotwond in zijn buik naar het ziekenhuis in Breda gebracht.

Het incident gebeurde rond 14.45 uur op een bovenverdieping van een huis aan de Cornelis Oomestraat in Raamsdonk. Het lijkt erop dat het slachtoffer zelf de hulpdiensten heeft gebeld. Agenten hebben de deur ingetrapt om binnen te komen.

Aanvankelijk werd melding gemaakt van een schietpartij, omdat een vuurwapen in het spel was. Maar voor de hulpdiensten was al snel duidelijk dat het ging om een ongeluk. Agenten droegen geen kogelwerende vesten. Zij hebben de man eerste hulp gegeven en doen verder een eerste onderzoek in de woning. Vooralsnog heeft de politie volgens een woordvoerder geen aanleiding om te denken dat er anderen dan alleen het slachtoffer bij het incident betrokken waren.

Hoe de man eraan toe is en wat voor soort vuurwapen de man schoonmaakte, kon de politiewoordvoerder niet zeggen. Voor de gespecialiseerde hulpverlening werd onder meer een trauma-arts per helikopter ingevlogen. Volgens een omstander was het slachtoffer aanspreekbaar voordat hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

Wapen mag mee naar huis

Wie een wapenvergunning heeft, moet aan strenge voorwaarden voldoen om ongelukken te voorkomen. Zo moeten mensen die een vergunning willen een procedure doorlopen die door de politie wordt gecontroleerd. Eén van de voorwaarden is dat de vergunninghouder goed weet hoe het wapen werkt en hoe het onderhouden moet worden. Een vuurwapen mag mee naar huis worden genomen, maar moet daar in een verankerde wapenkluis worden opgeborgen, apart van de munitie.

