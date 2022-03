Mariska Asmus nieuwe gemeentesecretaris Oosterhout: ‘Ze vaart een inspirerende koers’

OOSTERHOUT - Mariska Asmus is de nieuwe gemeentesecretaris in Oosterhout. Zij staat daarmee aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie.

Asmus was al waarnemend gemeentesecretaris. Zij volgde Paul de Ridder op, die vorig jaar vertrok bij de gemeente Oosterhout.

Vertrouwen opgezegd

Dat ging niet zomaar. Het college van B en W zegde het vertrouwen op in De Ridder, die tien jaar aan het hoofd stond in Oosterhout. ,,De organisatie-aansturing heeft een ander soort leiderschap nodig dan dat Paul kan bieden”, verklaarde het college van B en W toen. ,,Ondanks gezamenlijke inspanningen is gebleken dat er onvoldoende basis en ontwikkeling is om de samenwerking voort te zetten.”

Asmus vervulde haar rol als adjunct ‘naar volle tevredenheid van het college’. ,,Zij heeft de functie van gemeentesecretaris waargenomen op een manier die past bij de organisatie-aansturing en ontwikkeling die het college ambieert.” De benoeming is van kracht sinds 1 maart.

Nieuwe organisatie

Burgemeester Mark Buijs: ,,We zijn blij dat we met Mariska een gemeentesecretaris in huis hebben die leiding geeft aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie.” De gemeente Oosterhout is al enkele jaren bezig met een nieuwe manier van werken, waarbij de organisatie sneller en flexibeler moet zijn. Minder hiërarchisch en nog meer in dienst van de inwoners.

Buijs: ,,De afgelopen maanden is zij als adjunct-secretaris in het gat gesprongen na het vertrek van haar voorganger. Zij heeft deze rol enthousiast en deskundig vervuld. Ze heeft laten zien dat ze een duidelijke en inspirerende koers vaart en oog heeft voor de belangen van organisatie, raad en college.”

Asmus is sinds 2007 in dienst bij de gemeente als directeur bedrijfsvoering en later als adjunct-gemeentesecretaris.