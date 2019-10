Massale zoektocht naar vermiste hockeyvader

Onder de vrijwilligers zijn veel leden van de plaatselijke hockeyclub, waar de twee kinderen van Tange jeugdlid zijn. De groep zoekt in een natuurgebied in Den Hout, waar de vermiste man in de buurt woont en waar hij vaak wandelde. Afgelopen week is er een melding bij de politie binnengekomen dat hij gezien is in de regio.